Quattro giovani atleti della New kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro sono stati protagonisti sulla scena internazionale con la Nazionale per i Campionati Mondiali Giovanili di Pankration e AMMA (Amateur MMA) che si sono svolti nelle scorse settimane a Loutraki, in Gracia.

Due azzurrini del maestro Pietro Amendola, alla loro prima esperienza con il Team Italia, hanno conquistato il terzo gradino del podio. Si tratta di Antonio Pio Marmo che ha conquistato il bronzo nei +84 kg Under 15 e Davide Morena che ha portato a casa un altro bronzo nella categoria -84 kg Under 17.

Podio mancato invece per Antonio Soccodato negli Under 15.

Alessia Amendola, unica atleta a rappresentare l’Italia nell’AMMA Under 20, è stata impegnata nella categoria al limite dei 61 kg ha portato a casa una medaglia di bronzo.

“Un traguardo straordinario che mette in luce anche la crescita del movimento del Pankration, antica disciplina marziale greca e antenata delle moderne MMA: un’arte di combattimento completa, che unisce tecniche di lotta, percussione e controllo, richiedendo capacità fisiche, strategiche e mentali di altissimo livello – si legge sulla pagina della Fijlkam Basilicata – Alessia ha saputo incarnare tutto questo portando in altissimo il nome della Basilicata con determinazione, talento e disciplina, diventando un esempio per tutti i giovani atleti lucani. Un ringraziamento speciale va alla società, ai tecnici e ai compagni di squadra che l’hanno sostenuta e accompagnata in questo percorso: la vostra dedizione è parte fondamentale di questo successo internazionale. Alessia, continua così: il tuo impegno è ispirazione. Il CR Basilicata ti sostiene con orgoglio, stima e ammirazione”.

-