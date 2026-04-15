Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Maratea hanno eseguito una serie di interventi finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli stradali grazie all’infallibile fiuto dei cani pastori Ginger, Air, Lary e Kiril, in dotazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste all’interno delle auto ispezionate o sulla persona e tra gli effetti personali degli occupanti.

Dopo le operazioni le Fiamme Gialle hanno sequestrato numerose dosi di marijuana e di hashish e hanno segnalato al Prefetto 5 assuntori.

I controlli antidroga sono stati svolti nel quadro di un più ampio e articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalla Guardia di Finanza potentina nell’intero territorio provinciale, finalizzato alla prevenzione e alla repressione del grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.