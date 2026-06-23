Notte di paura nei pressi di Piazza della Concordia a Salerno dove si è verificato un rocambolesco incidente stradale.

Un ragazzo di origini straniere alla guida della sua auto ne ha perso il controllo per cause che saranno chiarite dopo i rilievi. In seguito è andato a sbattere contro i pali della pubblica illuminazione abbattendone alcuni.

A causa delle ferite riportate è stato trasportato al “Ruggi” dai sanitari del 118, mentre le Forze dell’Ordine intervenute sul posto hanno effettuato i rilievi che saranno utili a definire la dinamica. La strada è stata ripristinata dalle squadre di Pissta.