Un argento e un bronzo nazionale per l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan alle Finali a Rimini.

Primi giorni della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition a Rimini, che conta 16.000 partecipanti: la Danza e Ginnastica Kodokan ha iniziato molto bene la trasferta conquistando subito un titolo di vice campionessa italiana Silver LE di specialità a fune con Myriam Torre (cat.A3). Ottima performance per la talentuosa kodakina che dopo aver guadagnato l’accesso alla Finalissima, sfiora per soli 0,30 decimi di punto l’oro italiano.

Per la cat. A1 Silver LD Giada Della Rondine, alla sua prima esperienza alle nazionali Fgi dopo una bellissima gara, subito il bronzo italiano nella classifica assoluta e si qualifica per la Finalissima a tutte e due le specialità. In Finale un pò di emozione prende il sopravvento non riuscendo a confermare il 3°posto della classifica provvisoria al corpo libero ma riesce ad imporsi comunque fra le prime dieci ginnaste d’Italia: la piccola Giada, 8 anni, è la 5^ginnasta sia a corpo libero che a fune d’Italia.

Soddisfacenti le prestazioni delle altre ginnastine valdianesi che chiudono fra le prime dieci d’Italia in categorie molto numerose, da 60 a 80 partecipanti: Greta Pellegrino cat. A4 Silver LE è 5^ in Italia a palla alla Finalissima dopo il terzo posto provvisorio della qualificazione. Flavia Di Sarli, primissima esperienza a Rimini è la 10^ ginnasta in Italia a Fune cat.A2 Silver LD. Buone anche le prestazioni di Valentina Marino che prende un bel punteggio a cerchio e Ludovica Fornino alla sua prima esperienza nazionale Fgi.

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