Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. Affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– BMW ha avviato selezioni per nuove assunzioni in Italia. Le opportunità di lavoro coprono diverse aree professionali, dai ruoli operativi a quelli strategici, con posizioni disponibili nei concessionari, negli uffici e nei centri di assistenza. Attualmente si cercano: Venditori BMW Motorrad, Consulenti Service BMW, Tecnici BMW, Tecnici BMW Motorrad, Tecnico Master. Le persone interessate a candidarsi per uno degli annunci di lavoro devono consultare il sito web BMW Lavora con noi

– IKEA ha aperto 40 posizioni in diverse città italiane per ruoli part e full time nei negozi, nella logistica e nella ristorazione. Ecco le opportunità di lavoro disponibili in questo momento: Addetti alla Logistica, Addetti alla Vendita, Addetti alla Ristorazione, Addetti al Servizio Clienti, consulente d’arredo, Safety & Security Specialist, Commercial Manager, Addetti alla Customer Experience e altre figure. Chi è interessato può inviare la propria candidatura consultando il sito web Ikea Lavora con noi, dove è possibile trovare l’elenco delle figure ricercate dall’azienda in Italia

BANDI E CONCORSI

– L’Università degli Studi di Milano – Bicocca ha indetto un concorso pubblico per la copertura di cinque posti a tempo determinato nell’area Didattica, Servizi agli Studenti e Sviluppo Internazionale. La selezione prevede l’inserimento in attività legate alla gestione di programmi europei, mobilità internazionale e supporto amministrativo ai progetti accademici. Il trattamento economico annuo lordo è pari a circa 25.505,79 euro. I funzionari selezionati svolgeranno una serie di compiti fondamentali per il buon funzionamento dell’Università. La selezione dei candidati avverrà attraverso due prove d’esame: prova scritta in lingua inglese e prova orale. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata unicamente in modalità telematica entro le ore 13.00 del 26 giugno. I candidati possono accedere alla piattaforma dedicata attraverso il sito inPA

VALLO DI DIANO

– DFL è una realtà solida e in continua crescita, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume. Per il potenziamento dell’Ufficio Spedizioni e Traffico, ricerchiamo una risorsa operativa da inserire nella gestione quotidiana dei trasporti e dei flussi logistici. Principali responsabilità: Pianificazione e gestione dei trasporti nazionali (prevalentemente su gomma) per merce in uscita; Coordinamento dei trasportatori e gestione delle eventuali criticità operative; Supporto alla gestione dei flussi intermodali per merce in entrata; Verifica della documentazione di trasporto; Interfaccia con partner logistici e fornitori di trasporto; Supporto alle attività operative dell’ufficio spedizioni. Il ruolo richiede precisione, presenza operativa e capacità di gestire più attività contemporaneamente. Requisiti: Diploma o laurea (preferibilmente in ambito economico, gestionale o affine); Buona conoscenza della lingua inglese; Dimestichezza con strumenti informatici e pacchetto Office; Disponibilità a lavorare su turni; Precisione, puntualità e capacità organizzative; Attitudine al problem solving e alla gestione delle priorità. Costituisce titolo preferenziale: Esperienza, anche breve, in ambito logistico o spedizioni. Completano il profilo: Spirito di iniziativa e operatività; Capacità di gestione di più attività contemporaneamente; Affidabilità e orientamento al risultato. Cosa offriamo: Inserimento in un contesto strutturato e in crescita; Formazione iniziale e affiancamento; Opportunità di sviluppo professionale. Tipologia contrattuale e retribuzione: commisurate al profilo e all’esperienza (€22.000 – €28.000). Benefit: Mensa aziendale; Convenzioni con attività e professionisti del territorio; Buoni pasto. Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) – in presenza. Orario: full time, dal lunedì al venerdì

– Il supermercato Sole365 di Sala Consilina è alla ricerca di una figura che ricopra il ruolo di cassiere. Per potersi candidare è necessario avere il diploma di Scuola media superiore. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. È possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Il Supermercato Sole365 a Sala Consilina è alla ricerca di un macellaio. È preferibile un’esperienza pregressa nel settore. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Nola Ferramenta è alla ricerca di un commesso/magazziniere. Requisiti richiesti: diploma di maturità, esperienza di magazzino maturata preferibilmente nello stesso settore o in settori affini, magazziniere 1 anno (preferenziale), attitudine alla risoluzione dei problemi, capacità organizzative, negoziali e relazionali, affidabilità, conoscenza dei moderni sistemi informatici. Sede di lavoro: Sala Consilina. Invia la tua candidatura: info@nolaferramenta.it

– La Spolzino Termosanitari, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di magazzinieri da inserire nel reparto logistico. Per informazioni e cv contattare il numero 0975 45575 o inviare una email all’indirizzo info@spolzino.it

– Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, con sede nel Vallo di Diano, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. La ricerca è rivolta a candidati residenti nel Vallo di Diano e nelle zone limitrofe, comprese le aree confinanti della Basilicata. Figure ricercate: Addetto/a alla gestione contabile e amministrativa. La risorsa si occuperà di attività contabili, amministrative e di supporto alla gestione documentale aziendale. È preferibile la conoscenza del software gestionale TeamSystem; Addetto/a alla fatturazione. La figura si occuperà dell’emissione, registrazione e gestione della documentazione fiscale e commerciale legata alle attività di vendita e distribuzione. Non è indispensabile il diploma di ragioneria: saranno valutate anche candidature di persone precise, pratiche, attente e con buona capacità di apprendimento; Autista con patente B. Si ricerca una persona affidabile e puntuale per attività di consegna prodotti presso clienti del territorio. È richiesta patente B in corso di validità; Responsabile logistica. La risorsa coordinerà le attività legate all’organizzazione delle consegne, alla gestione dei flussi di magazzino e alla pianificazione operativa quotidiana. Si richiedono serietà, precisione, capacità organizzativa e predisposizione al lavoro in team. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse nel settore alimentare, logistico, amministrativo o distributivo. Sede di lavoro: Vallo di Diano, con operatività anche nei territori limitrofi della Campania e della Basilicata. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob.sa@gmail.com specificando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida

– Per ampliamento della propria flotta Curcio Trasporti e Servizi SRL seleziona autisti in possesso di patente C e CQC merci da inserire nel proprio organico presso la sede di Polla. Requisiti richiesti: patente C in corso di validità; CQC Merci; esperienza nel settore trasporti e logistica (preferibile); serietà, puntualità e disponibilità a trasferte; capacità di lavorare in team. Offriamo: inserimento in azienda solida e in continua crescita; contratto secondo CCNL di categoria; mezzi moderni e organizzazione strutturata; ambiente professionale e dinamico; possibilità di crescita professionale. Sede di lavoro: Polla – Zona Industriale Sant’Antuono. Invia il tuo CV a: risorseumane2@curciotrasporti.com Per informazioni: +39 3408409235

– Il supermercato Sole365 di Sala Consilina è alla ricerca di una figura da inserire nella Gastronomia. Gli interessati al ruolo possono candidarsi inviando il curriculum all’indirizzo risorseumane@puglisiholdingsrl.com

– Confesercenti Vallo di Diano è alla ricerca di una risorsa da inserire in tirocinio per attività amministrative in un ambiente dinamico e in crescita. Attività principali: funzioni di segreteria; prima contabilità; compilazione documentale; gestione pratiche amministrative. Requisiti: diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia; buone capacità organizzative e attenzione ai dettagli; conoscenza base del pacchetto Office. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo garanziagiovani@impresealcentro.it

– Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di istruttori sportivi (nuoto, fitness, corsi di gruppo) e animatori per bambini e ragazzi. Requisiti richiesti: persone dinamiche, solari e affidabili; spirito di squadra e voglia di crescere. Cosa viene offerto: ambiente giovane e stimolante; formazione e crescita professionale; contratto e compensi in linea con l’esperienza; possibilità di lavorare in un grande centro sportivo. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail metacentrossd@gmail.com . Per maggiori info: 0975/395074

– Azienda strutturata con sede a Sala Consilina seleziona una figura contabile amministrativa con esperienza da inserire stabilmente nel proprio organico. Mansioni principali: gestione fatture passive; registrazione e controllo pagamenti; gestione magazzino e DDT; tenuta della prima nota; utilizzo di programmi gestionali aziendali. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo; buona autonomia operativa; dimestichezza con software gestionali; profilo giovane, dinamico e orientato al lavoro in team. La selezione è orientata verso candidati che abbiano già maturato esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Sala Consilina (SA). Contesto lavorativo: ambiente professionale, organizzato e collaborativo, con inserimento in un team multidisciplinare. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a gestionecontabile.vallodidiano@gmail.com

– L’azienda Edil Group srl, con sede a Teggiano, è alla ricerca di un operatore edile. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail edilgroup2005@gmail.com. Per informazioni contattare il numero 350/5045616

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca carpentieri sagomatori per ferro da costruzione da inserire nel personale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0975/70088

– Addesso Living è alla ricerca di una figura da inserire nel team commerciale presso lo showroom di Polla. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, consulenza alla vendita e gestione delle trattative, garantendo un’esperienza d’acquisto professionale. Requisiti:⁠ esperienza nel ruolo (preferibilmente in showroom o settori affini); buona conoscenza degli strumenti informatici; ⁠ottime capacità comunicative e relazionali; attitudine al lavoro in team e orientamento al cliente. Cosa offriamo: ⁠contratto full time; lavoro anche il sabato mattina; ⁠supporto alla crescita professionale. Sede: Polla (in presenza) Se interessato/a, invia il tuo CV alla mail job@addessoliving.it

– La concessionaria Imparato Service ricerca Addetto/a all’Accettazione Clienti da inserire nel reparto assistenza e riparazione veicoli. La risorsa si occuperà di: accoglienza clienti in officina, apertura ordini di lavoro e accettazione veicoli, raccolta segnalazioni e descrizione interventi richiesti, pianificazione appuntamenti manutenzione e riparazioni, preventivazione base e aggiornamento clienti sullo stato dei lavori, coordinamento con i tecnici di officina, gestione telefonate, email e pratiche amministrative. Requisiti richiesti: ottime capacità relazionali e orientamento al cliente, buone competenze organizzative e informatiche, precisione e capacità di gestione delle priorità, esperienza in officina, concessionaria o assistenza clienti (preferibile), interesse per il settore automotive. Offriamo: inserimento in ambiente professionale e strutturato, formazione tecnica iniziale, contratto commisurato all’esperienza, possibilità di crescita nel settore assistenza. Gli interessati possono inviare il curriculum su WhatsApp al + 39 347/5851431

– Il supermercato Rossotono di Polla cerca varie figure da inserire in organico. Gli interessati a conoscere i vari ruoli ricercati e a candidarsi possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo supermercatort.polla@gmail.com

– Il Caseificio Campolongo di Montesano cerca una figura di entrambi i sessi per supporto a magazzino e punto vendita. Inserimento in una realtà artigianale strutturata. Candidati inviando il curriculum vitae a info@caseificiocampolongo.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca figure da inserire nel proprio organico. I candidati ricercati devono ricoprire: il ruolo di autisti addetti al trasporto di merci e devono possedere la patente C e CE, età massima accettabile 45 anni; il ruolo di operatore addetto alla lavorazione di materie plastiche con una formazione in materia tecnico-scientifica e sono da inserire in area produzione. Si richiede capacità a lavorare in team ed attitudine al problem solving. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: risorse.umane.t@gmail.com

– L’azienda Elettro Service S.r.l con sede a San Rufo è alla ricerca di varie figure: operaio da cantiere su lavori stradali; operaio da cantiere con patente C. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info.elettroservice@virgilio.it o chiamare al numero 348-3883573

– La Oxinola S.r.l., società operante nel campo dei gas tecnici, per la sede di Polla ricerca candidati interessati a svolgere un tirocinio formativo retribuito che prevede un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo interessante e finalizzato all’inserimento e alla stabilizzazione lavorativa. La risorsa ideale deve essere in possesso di diploma di scuola superiore di profilo tecnico. Mansione: gestione del magazzino, ricevimento e spedizione merci, emissione documenti di trasporto, consegne su clientela. Requisiti: forte motivazione e determinazione, capacità di collaborazione in team e organizzazione, capacità manuali, abilità alla guida di automezzi. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Per candidature inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconnoi@oxinola.it

– Noto locale del Vallo di Diano per ampliamento dell’organico è alla ricerca delle figure di barista e cameriere. Per informazioni e candidature chiamare il 335/5624659 oppure scrivere a futurafgsrl@yahoo.com

– Azienda con sede nel Vallo di Diano è alla ricerca di una figura femminile per la gestione delle pagine social. La risorsa, nel dettaglio, dovrà occuparsi anche della creazione di contenuti da pubblicare sui vari social dell’azienda. Per maggiori dettagli e per inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla seguente mail: annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio

– Magic Hotel di Atena Lucana cerca una figura da inserire in sala full time o part time, con orari flessibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 348 3973163

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– Sportissimo Bloisi con sede a Padula Scalo, specializzato in vendita di abbigliamento e scarpe dei marchi più glamour, ricerca una commessa, anche part time, da inserire nel reparto sportivo. Per informazioni è possibile recarsi nella sede di via Nazionale. In alternativa ci si può rivolgere al numero 377/5972014

– Russo Service Srl di Sala Consilina è alla ricerca di due figure da integrare nel proprio team. Le figure richieste sono: meccanici; elettrauti. Per queste mansioni sono ricercate persone sia con comprovata esperienza, sia giovani da formare alla prima esperienza. I candidati possono inviare i loro curriculum all’indirizzo mail info@russoservicesrl.com Per ulteriori informazioni chiamare lo 0975 21730, interno 4

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen; contratto di lavoro; ottima retribuzione. Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5851431

– Siamo alla ricerca di giovani talenti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, motivati e preparati, pronti a contribuire con competenza e creatività ai nostri progetti. La posizione richiede capacità tecniche e progettuali, nonché una propensione al lavoro in team. Requisiti: laurea in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura, età massima di 35 anni, esperienza pratica nell’utilizzo di software di progettazione architettonica ed impiantistica (AutoCAD, Revit, ACCA, ecc.), buone capacità di comunicazione e di lavoro in squadra, passione per l’innovazione e il design sostenibile, disponibilità a continuare la formazione professionale. Offriamo: ambiente di lavoro stimolante e professionale, opportunità di crescita e sviluppo delle competenze, accesso a progetti di alta complessità e rilevanza, formazione continua e aggiornamento professionale, team di lavoro collaborativo e supportivo, retribuzione basata sull’esperienza professionale del candidato. Inviare il proprio curriculum a all’indirizzo e-mail annuncio.studioingegneria@gmail.com. Le candidature saranno valutate con attenzione e solo i profili in linea con i requisiti richiesti saranno contattati per un colloquio

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it