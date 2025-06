Panico nel pomeriggio di giovedì a Salerno, nel rione Carmine, dove si è verificata un’aggressione davanti a un supermercato.

Per cause da chiarire, due persone che stavano camminando sul marciapiede sono stare raggiunte da altre due persone che erano in sella ad uno scooter. Uno dei due è sceso e ha iniziato ad aggredire uno dei passanti con una mazza da baseball ferendolo.

La vittima, di pronta risposta, avrebbe estratto una pistola minacciando gli aggressori di aprire il fuoco. Dopodiché si sono tutti dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’accaduto sono state allertate ad intervenire le Forze dell’Ordine che stanno indagando sull’episodio al fine di risalire ai responsabili.