Tutto pronto da MetaCentro a San Rufo per i Campi Estivi 2025, tra conferme e novità.

“Il modello organizzativo dei campi estivi è basato sul fare qualsiasi cosa che permetta ai bambini di divertirsi“ fanno sapere gli organizzatori.

Lo scopo sarà dunque di liberare i ragazzi da qualsiasi forma di dovere forzoso, per immergerli nelle emozioni provocate dal piacere del gioco, della libertà e dell’amicizia. “Il nostro impegno – proseguono – mira a fare di tutto affinché i bambini vivano esperienze memorabili e indimenticabili”.

La settimana si apre il lunedì mattina con la presentazione dello staff e delle attività. Sarà un modo per rompere il ghiaccio e per conoscersi. Subito dopo i bambini verranno suddivisi in gruppi e fino al mercoledì si recheranno presso le diverse aree sportive attrezzate con le seguenti discipline: nuoto, tennis, calcio, atletica leggera e giochi antichi (tiro alla fune, corsa con i sacchi, e molto altro).

A metà mattina è prevista una pausa merenda e a fine mattinata il trasferimento nell’area pranzo. Ciascun bambino consumerà il suo pranzo a sacco con l’aiuto degli assistenti e nel frattempo potrà impegnarsi in attività di disegno o karaoke, con la regia di due collaboratori esperti in arte e musica.

Il giovedì i bambini verranno suddivisi in squadre, riconoscibili attraverso un braccialetto di colore diverso che sarà consegnato loro, capitanate da quattro ragazzi dello staff. Saranno organizzate delle brevi e divertenti gare in ogni disciplina sportiva, che coinvolgeranno tutti i bambini. Il venerdì si completeranno le gare in piscina e poi ci sarà la Gran festa di fine settimana. Saranno premiate tutte le squadre sulla base di una speciale classifica e di conseguenza tutti i bambini. Le premiazioni saranno intervallate dalle esibizioni canore e dall’esposizione dei disegni realizzati nel corso delle giornate precedenti.

Le giornate finiranno entro le ore 14, orario fissato per la partenza della navetta ed entro il quale i genitori potranno andare a prendere i loro figli.

“Il divertimento è assicurato! – conclude lo staff – Se hai ancora qualche dubbio per iscrivere i tuoi figli chiedici pure al numero 0975 208138“.

