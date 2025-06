Si ferisce gravemente con un tritacarne mentre lavora in una macelleria e perde la mano.

E’ accaduto a un giovane di Sapri mentre era intento a svolgere le sue attività quotidiane nell’esercizio commerciale. L’incidente, purtroppo, ha avuto ripercussioni gravi e a causa delle ferite al malcapitato è stata amputata la mano.

Nasce così la richiesta di solidarietà del padre per poter dare un nuovo inizio al figlio tra cure, riabilitazione, sostegno psicologico e un nuovo lavoro.

“Mio figlio Antonio, un ragazzo giovane e pieno di sogni, ha recentemente vissuto una tragedia che ha cambiato per sempre la sua vita – ha affermato l’uomo -. Durante una giornata di lavoro in una macelleria a Sapri, Antonio ha subito un grave incidente con un tritacarne che ha portato all’amputazione completa della mano sinistra. Oltre al trauma fisico, Antonio sta affrontando un dolore psicologico e umano profondissimo. La nostra famiglia si è ritrovata improvvisamente a dover sostenere spese mediche enormi: visite specialistiche, fisioterapia, supporto psicologico, adattamento della casa, e in futuro, speriamo, una protesi di ultima generazione per ridargli un minimo di autonomia”.

“Con questa raccolta fondi vi chiediamo un aiuto concreto, piccolo o grande che sia, per sostenere il percorso di cura e riabilitazione di Antonio. Ogni contributo può fare la differenza“ ha concluso il padre.

Le donazioni potranno essere effettuate all’Iban intestato ad Antonio Molinaro IT74 T036 6901 6003 2894 6911 936.

