Ieri il personale della Questura di Salerno ha denunciato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per l’attività di parcheggiatore abusivo in varie zone della città.

La DIGOS ha individuato in Piazza Amendola il destinatario di un DACUR (Divieto di Accesso a Specifiche Aree Urbane) emesso dal Questore, che gli vietava l’accesso in quell’area. Durante le verifiche l’uomo ha opposto resistenza agli agenti, proferendo nei loro confronti frasi offensive e minacce.

Per queste condotte, che hanno configurato la violazione del divieto di accesso all’area, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La sua condotta reiterata è stata segnalata per una valutazione di un eventuale inasprimento delle sanzioni a suo carico.

Sempre nell’ambito delle attività di controllo domenica sono stati denunciati altri cinque parcheggiatori abusivi sorpresi nei pressi dello Stadio Arechi.