Questa mattina si è svolta ad Eboli la cerimonia commemorativa per ricordare il sacrificio del Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudice, Medaglia d’Oro al Valor Militare, organizzata dal Comune e dalla Guardia di Finanza di Salerno.

Il sottufficiale di origini ebolitane, reduce della Prima Guerra Mondiale, prestava servizio in Toscana come Comandante della Brigata costiera di Carrara, quando perse brutalmente la vita per mano dei nazisti. Il 16 settembre 1944, nella frazione di Bergiola Foscalina, era stato ucciso un militare tedesco: scattò così la rappresaglia delle S.S. e dei fascisti della Brigata nera “Mai Morti” che, nella scuola elementare del posto, radunarono con l’intento di ucciderli anziani, donne e bambini.

L’Ispettore, informato di quanto stava accadendo, si presentò prontamente al Comandante della formazione tedesca offrendo senza esitazione la propria vita in cambio degli ostaggi civili, ma l’ufficiale nazista rifiutò la proposta, sostenendo che le leggi di guerra vietavano ai militari di compiere simili gesti.

Il sottufficiale, dopo essersi spogliato della divisa ed essersi dichiarato civile, chiese inutilmente, ancora una volta, di risparmiare quegli innocenti. Fu subito fucilato, perdendo così la vita insieme ad altre 72 vittime: tra queste la moglie e i giovani figli Marcello e Anna Maria, di 16 e 17 anni, che subirono anche il vilipendio del cadavere.

Per quell’atto di estremo coraggio il Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudice è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare, massima onorificenza della Repubblica.

In occasione dell’81° anniversario della carneficina il sindaco di Eboli Mario Conte e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, Generale di Brigata Luigi Carbone, accompagnati dalla signora Fernanda Giudice, nipote del militare, hanno deposto una corona di alloro davanti al monumento eretto in sua memoria in Piazza della Repubblica, alla presenza delle altre Autorità intervenute. Oltre ad una nutrita rappresentanza di finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, alla cerimonia hanno partecipato gli alunni della Scuola Primaria “Vincenzo Giudice” di Eboli.