Elezioni Regionali in Campania. Si vota il 23 e 24 novembre
Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre.
Il Presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto.
Tra i due maggiori schieramenti solo il centrosinistra ha ufficializzato il candidato Presidente. Si tratta di Roberto Fico, esponente del M5S ed ex presidente della Camera dei Deputati.
Nel centrodestra sono ancora diversi i nomi papabili, mentre De Luca non potrà ricandidarsi avendo raggiunto il limite dei due mandati.