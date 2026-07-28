Salerno: parcheggia il monopattino agli Archi del Diavolo e glielo rubano. E’ caccia al responsabile
Furto di un monopattino agli Archi del Diavolo a Salerno.
Il proprietario ha raccontato il fatto sui social lanciando un appello a chiunque riconosca il suo monopattino Segway GT2 con caschetto simbolo granata.
“Se vi capita di vederlo, bloccatelo” scrive la vittima del furto riferendosi ad un presunto ladro. Lo sfogo finale, scritto a caldo sui social, testimonia tutta la rabbia e l’amarezza per l’accaduto.
L’invito rivolto ai cittadini è di prestare attenzione e, in caso di avvistamento del monopattino, contattare il proprietario o le Forze dell’Ordine.