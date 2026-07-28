4,7 milioni di euro dalla Regione Campania per iniziative di rilevanza locale nell’ambito del Terzo Settore
La Regione Campania stanzia oltre 4,7 milioni di euro per sostenere iniziative di rilevanza locale nell’ambito del Terzo settore. L’avviso finanzia progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore.
La dotazione complessiva, pari a 4.772.609 euro, sarà destinata a due tipologie di progetti realizzati da soggetti in partenariato:
- progetti a valenza comunale e/o sovracomunale, promossi da un capofila e almeno un partner, con un costo compreso tra 25.000 e 49.999 euro;
- progetti a valenza interprovinciale e/o regionale, promossi da un capofila e almeno due partner, con un costo compreso tra 50.000 e 170.000 euro.
Per entrambe le linee, il contributo pubblico potrà coprire fino all’80% del costo del progetto, con un cofinanziamento minimo del 20% a carico dei soggetti proponenti. È anche prevista una riserva di 1.400.000 euro per i progetti a valenza comunale e sovracomunale.
Le proposte progettuali dovranno avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi e rispondere ad almeno una delle dieci aree di intervento individuate dall’avviso, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio digitale dedicato della Regione Campania (“Richiesta di contributi per iniziative e progetti del terzo settore”), dalle ore 17 del 3 agosto alle ore 17 del 24 settembre.
L’avviso pubblico integrale e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale della Regione e sul BURC numero 40 del 27/07/2026.