La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne originario della provincia di Napoli per estorsione commessa ai danni di una 71enne potentina.

La vittima nel tardo pomeriggio di venerdì scorso ha ricevuto una telefonata nella quale un uomo, fingendosi carabiniere, l’ha convinta a preparare tutto l’oro che aveva in casa per confrontarlo con quello che era stato rapinato in una gioielleria. Un complice, al momento rimasto ignoto, ha addirittura effettuato una videochiamata con la vittima, rappresentando nel fondo dello schermo gli stemmi dell’Arma.

A prelevare tutti i preziosi si è presentato alla porta della sua abitazione un giovane che le ha fatto consegnare anche la sua fede nuziale e quella del marito.

Gli agenti della Squadra Volanti, ricevuta la segnalazione, sono riusciti a bloccare e arrestare il ragazzo prima che abbandonasse la città. Dopo la perquisizione è stata recuperata tutta la refurtiva, restituita alla vittima in sede di denuncia.

Le indagini sono in corso e vale nei confronti degli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.