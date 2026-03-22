Salerno: ordigno bellico ritrovato sulla spiaggia a Torrione
Un ordigno bellico sulla spiaggia di Torrione a Salerno.
È quanto scoperto questa mattina. La scoperta sarebbe stata fatta da qualche pescatore, ma l’ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato appoggiato su un muretto.
Immediato l’allarme: sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale di Salerno che hanno transennato la zona vietando il transito in entrambi i sensi di marcia lungo la zona interessata.
Sul posto gli artificieri dell’Esercito e un’ambulanza del VOPI, attivata dal 118 a supporto delle operazioni di disinnesco.