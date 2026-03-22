Forte pressione organizzativa sugli ospedali della Basilicata. L’indagine dei Dirigenti Ospedalieri Internisti
Un’indagine della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi) evidenzia una forte pressione organizzativa, criticità su personale, posti letto e integrazione con il territorio negli ospedali della Basilicata.
Nei reparti di Medicina Interna il 47% dei ricoverati ha più di 70 anni e presenta in media tre patologie differenti. Questa è la crescente complessità clinica gestita quotidianamente dai medici internisti che evidenzia il sondaggio. E’ stata certificata anche una carenza di personale medico del 17% e del 26% per quello infermieristico, che incide sull’organizzazione e sui carichi di lavoro.
Il tasso medio di occupazione dei posti letto è pari al 99% e nel 33% dei reparti si registra overbooking, con occupazione oltre la dotazione prevista che rallenta i percorsi di ricovero dal Pronto Soccorso.
Il 19% dei posti letto risulta occupato impropriamente da pazienti non dimissibili per assenza di adeguate risposte socio-assistenziali e il 35% dei ricoveri potrebbe essere evitato con una migliore presa in carico territoriale.
Emerge dunque la necessità di rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio e di adeguare formalmente il livello assistenziale delle Medicine Interne alla reale complessità dei pazienti trattati, per garantire appropriatezza, sicurezza e sostenibilità del sistema sanitario regionale.
Il presidente regionale Fadoi Nello Buccianti sottolinea che “articolare i reparti di Medicina Interna in base alla complessità clinica e alle cure erogate può rappresentare una leva fondamentale di ottimizzazione delle risorse“.
“Il potenziamento e la riorganizzazione della rete territoriale (Distretti, Case della Comunità, Ospedali di Comunità e infermieri di comunità) costituiscono un modello di medicina proattiva capace di intercettare i bisogni delle popolazioni fragili prima che arrivino in ospedale” ha aggiunto.