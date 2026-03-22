La Gelbison conferma il suo buon momento e a dispetto del fatto che abbia giocato praticamente tutta la partita con l’uomo in meno ha messo alle corde la Nuova Igea Virtus che senza la penalizzazione sarebbe a ridosso della vetta. Al triplice fischio è stato pareggio con una rete per parte.

Trascorrono meno di due minuti dal fischio d’inizio e una bella combinazione Cardinale-Mascari vede quest’ultimo presentarsi solo davanti all’estremo cilentano Corriere, il quale al limite dell’area è costretto al fallo da ultimo uomo e di conseguenza per il portiere ex Salernitana c’è il rosso che lascia i suoi in dieci. Spicuzza, che in panchina sostituisce lo squalificato Agovino, richiama l’attaccante Liurni per inserire il secondo Sakho.

Dopo un momento di sbandamento i rossoblù del presidente Maurizio Puglisi, sostenuti dal tifo di casa, prendono le misure e con l’attenta attuazione del fuorigioco mettono in difficoltà la formazione del tecnico Marra. E le azioni più pericolose sono di marca Gelbison: al 21’ Scognamiglio di testa serve Ferreira che non trova la battuta da due passi. Nel finale di frazione De Martino, imbeccato da Uliano, non aggancia al momento della battuta e il tempo si chiude senza reti.

Nella ripresa i due allenatori operano diversi avvicendamenti e in particolare Marra mette in campo tutti i suoi attaccanti tra cui il cannoniere del girone I Samake e la gara si fa ancora più avvincente con la Gelbison che controlla con autorevolezza, ma al 29’ sugli sviluppi di un angolo Calafiore si trova al centro dell’area libero di calciare e lo fa in modo vincente per il vantaggio del team isolano. Un parziale a favore dei giallorossi ospiti che dura soltanto un paio di minuti, il tempo necessario a Cascio di procurarsi il penalty per fallo commesso da Cess. Alla battuta dagli undici metri va lo stesso Cascio che trasforma in modo preciso e riporta le sorti della gara sulla parità.

Nei restanti minuti entrambe provano a vincere ma il risultato nonostante anche 6’ di recupero non muta e al triplice fischio è 1-1.

Nella prossima giornata la Gelbison sarà impegnata sul campo del Messina in piena lotta per evitare la retrocessione.