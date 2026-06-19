Salerno: infisso cade dal sesto piano di un palazzo e finisce su un’auto in sosta
Momenti di paura questa mattina al Rione Carmine a Salerno.
In via Gelso l’infisso di un appartamento situato al sesto piano di una palazzina si è improvvisamente staccato candendo su un’auto parcheggiata in strada.
Forte il boato dell’impatto quando il vetro è andato a frantumarsi su una Fiat 500 L in cui fortunatmanete non c’era alcun passeggero. Tuttavia, sono notevoli i danni registrati.
In quel momento nessun pedone transitava da quelle parti.