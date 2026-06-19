Incidente in moto nella notte a Salerno, due giovani trasportati in ospedale
Incidente in moto nella notte a Salerno su Corso Garibaldi.
Due giovani in sella sono caduti sull’asfalto, dopo lo scontro con un’automobile avvenuto per cause da accertare.
Si tratta di un 21enne e di un 16enne che, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati all’ospedale “Ruggi” per le cure del caso.
Le Forze dell’Ordine sono intervenute per effettuare i rilievi, mentre le squadre di Pissta si sono occupate del ripristino del tratto di strada.