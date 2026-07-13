Ieri la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino moldavo gravemente indiziato del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa alla presenza dell’uomo che, armato di una spranga di ferro, avrebbe danneggiato alcune auto in sosta e assunto un comportamento minaccioso nei confronti di alcuni passanti.

Le pattuglie della Sezione Volanti hanno immediatamente raggiunto la zona indicata, estendendo le ricerche anche alle vie limitrofe, fino a rintracciarlo nei pressi del centro cittadino. Fermato e sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una spranga di ferro che gli agenti hanno immediatamente sequestrato e messo in sicurezza.

Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, è stato identificato e, al termine delle attività, denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 110/1975.

Nel corso degli approfondimenti è emerso che era già stato segnalato nella notte precedente quale presunto autore di un’aggressione ad una donna. Dagli ulteriori controlli è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per la definizione della sua posizione.