Lotta Olimpica. Viki Amendola protagonista con la Nazionale del Grand Prix di Spagna
Viki Amendola a Madrid con la Nazionale al Grand Prix di Spagna di Lotta Olimpica.
L’atleta della New Kodokan Lucana chiude al 5’ posto dopo una ottima partenza nelle eliminatorie: vince ai Quarti di Finale con l’atleta della Lituania, per una schienata poi in semifinale perde quella della Tunisia e perde di misura 4-2 la Finale per il bronzo con l’atleta americana.
Ora si lavorerà per 3 giorni nel Camp.
Erano presenti atleti di 34 nazioni in rappresentanza di 4 continenti. Per l’atleta valdianese è stato un buon test per valutare dove migliorare.