Due cercatori di funghi, dopo aver camminato per alcune ore tra i fitti boschi, hanno perso l’orientamento. Non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, hanno lanciato l’allarme al 112.

​Inizialmente la localizzazione è risultata complessa, poiché la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Tuttavia, grazie alla geolocalizzazione tramite posizione GPS, i soccorritori sono riusciti a tracciare le coordinate esatte, stringendo il cerchio nel territorio sanzese.

​L’operazione è stata il frutto di uno straordinario intervento congiunto che ha visto collaborare in perfetta armonia la Protezione Civile di Sanza, la locale Stazione Carabinieri di Sanza, la Stazione Carabinieri di Laurito e la Compagnia Carabinieri di Sapri.

​Sul posto anche Amministrazione comunale di Sanza e il Sindaco di Rofrano, attivi nel supporto e nel coordinamento delle operazioni.

​La squadra di ricerca è riuscita a raggiungere tempestivamente i due che, fortunatamente, sono stati trovati in buone condizioni di salute. Dopo i controlli di rito, i soccorritori li hanno riaccompagnati alla propria auto.