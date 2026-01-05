Nei giorni scorsi la Polizia di Stato della Questura di Salerno è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112 relativa a due giovani scomparsi.

Gli agenti hanno così avviato le ricerche delle persone segnalate, estese alle aree interne e alle zone di accesso e transito ferroviario.

Nel corso delle operazioni i due minori sono stati rintracciati e identificati: sono poi risultati già segnalati nei giorni precedenti sul territorio salernitano e destinatari di attività di ricerca, anche in considerazione della diffusione mediatica della scomparsa a livello nazionale. I due erano scomparsi da Novara.

E’ emerso che i giovani si erano allontanati volontariamente dalle rispettive abitazioni a causa di problematiche familiari e sono stati accompagnati presso gli Uffici di Polizia per ulteriori approfondimenti. Uno dei due ritrovati, inoltre, era destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile e si era allontanato dalla struttura alla quale era stato affidato.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni ha disposto l’affidamento di uno al genitore e per l’altro la collocazione presso una idonea struttura, con l’attivazione dei competenti Servizi Sociali.

L’intervento conferma il costante impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e tutela delle persone, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono minori e soggetti vulnerabili, garantendo un tempestivo coordinamento con l’Autorità Giudiziaria e i Servizi competenti al fine di assicurare la salvaguardia dell’incolumità e dei diritti dei cittadini.