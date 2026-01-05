Aggredisce la madre e la sorella e viene arrestato.

E’ quanto accaduto venerdì a Campagna quando un 43enne ha cercato di aggredire con delle forbici da cucina la madre probabilmente al culmine di una lite. Prima di colpire la donna si era scagliato contro la sorella che è riuscita però a fuggire e a chiedere aiuto ai Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Maresciallo Capo Fabio Pignatiello.

Per l’uomo sono dunque scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.