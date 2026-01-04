Un principio di incendio questa sera è scoppiato a Pontecagnano all’interno di una discoteca sulla litoranea. Al momento del fatto il locale era chiuso, quindi non vi erano persone.

I proprietari sono stati allertati dalla notifica dell’allarme scattato all’interno a causa del fumo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Salerno e Giffoni Valle Piana con mezzi di supporto. I caschi rossi hanno domato le fiamme che hanno interessato soltanto un locale all’ingresso per poi procedere con la messa in sicurezza.

Non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo.