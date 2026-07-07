Il Nucleo Operativo di Sicurezza (NOS) di Salerno ieri ha svolto un controllo serrato contro il consumo e lo spaccio di droga.

Gli agenti del NOS hanno perlustrato le zone tra Stazione Centrale, via Torretta e i viali del Lungomare Trieste e l’operazione ha portato al sequestro di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nei guai sono finiti due maggiorenni, trovati con dosi di crack e hashish destinate all’uso personale e per questo sono stati segnalati alla Prefettura.

Tra i fermati è stato individuato un minorenne che è stato denunciato alla Procura per i Minori. Addosso aveva 83 grammi di hashish, un bilancino elettronico e il denaro incassato dall’attività illecita.

Il blitz si è poi spostato nella sua abitazione, dove gli agenti hanno scovato altra droga e tutto il kit necessario per preparare le dosi da vendere.