Ancora soddisfazione per la Sezione AIA di Sala Consilina.

Nei giorni scorsi è giunta la promozione di Francesco Coiro alla CAN D in qualità di assistente arbitrale per la stagione sportiva 2026/2027. Un importante riconoscimento che premia un percorso caratterizzato da dedizione, spirito di sacrificio, preparazione tecnica e costante impegno.

Francesco, di Sala Consilina, grazie ad un continuo lavoro ha saputo conquistare un traguardo significativo, confermando il valore del suo percorso arbitrale.

“Questa promozione rappresenta non solo un successo personale, ma anche motivo di orgoglio per l’intera Sezione, che vede premiati i valori dell’impegno, della passione e della crescita continua – è il messaggio che giunge dalla Sezione AIA – A Francesco rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni e i migliori auguri affinché possa affrontare questa nuova esperienza con la stessa serietà, competenza e passione che lo hanno contraddistinto fino ad oggi”.