Atti osceni sul lungofiume di Polla.

È accaduto nei giorni scorsi quando un giovane del posto, alla vista di una donna che passeggiava, si sarebbe prima abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo.

La donna, spaventata, è riuscita ad evitare il peggio e ad allertare i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Il rapido intervento dei militari dell’Arma ha permesso di individuare prontamente il responsabile del gesto sconsiderato. Per lui è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica.