Salerno: marocchino irregolare e con precedenti per droga rimpatriato nel suo Paese
Ieri la Polizia di Stato, con agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di rimpatrio nei confronti di uno straniero irregolare sul territorio nazionale.
Si tratta di un marocchino già sottoposto all’obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti. L’Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale salernitano, ottenendone l’accoglimento il 24 marzo.
Dopo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria sono state completate le procedure per il rimpatrio, eseguito con accompagnamento all’aeroporto di Roma Fiumicino e imbarco su volo diretto a Casablanca.
L’operazione rientra nell’ambito delle attività istituzionali di controllo e contrasto dell’immigrazione irregolare costantemente svolte dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa vigente.