La prima volta alla Final Eight per lo Sporting Sala Consilina si conclude subito al primo turno.

I draghi dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, all’appuntamento tricolore al Pala Prometeo di Ancona, cedono alla Roma 1927 che si impone col punteggio di 3-0. Alla vigilia c’era tanta fiducia in casa gialloverde, ma sono bastati poco più di due minuti e mezzo per far indirizzare la sfida a favore dei giallorossi capitolini. Da una rimessa laterale, complice un blocco di Fortino su Igor, la sfera arriva a Isgrò che piazza un piattone vincente e batte Fiuza per l’1-0.

Il match si gioca su ritmi vertiginosi con lo Sporting Sala Consilina che prova a riequilibrare, ma Sarmiento, l’estremo campione del mondo, si erge a presidio della sua porta e si oppone alla grande prima su Foti dopo 5’30” e al 9’10” su Arillo che in slalom si presenta solo davanti all’estremo difensore che dice no e mantiene la sua porta inviolata. Poi si presentano altre due occasioni per i Draghi con Jurlina, preferito in questa gara a Vidal, il quale però non è preciso.

La svolta negativa per Igor e soci arriva a 39 secondi dalla fine del primo tempo. Un’autentica doccia fredda per i salesi: ancora una palla da fermo, questa volta dall’angolo, consente a Fortino, abile a farsi trovare libero e con un preciso sinistro, di battere per la seconda volta Fiuza e mandare la Roma al riposo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa i gialloverdi provano a tornare in partita, ma finiscono per sbattere sull’attenta difesa dei giallorossi che quasi a metà tempo, grazie ad una transizione perfetta di Avellino, mette Biscossi in condizione di battere per la terza volta in modo vincente. A questo punto Conde, tecnico dello Sporting, gioca la carta del quinto di movimento con Diaz, ma sulla strada dei gialloverdi si erge ancora Sarmiento e al suono della sirena a festeggiare è la Roma che in semifinale trova la Meta Catania che ha battuto 5-2 la Sandro Abate Avellino.

L’altra semifinale opporrà Feldi Eboli e L84. Lo Sporting Sala Consilina ritorna a casa e si tuffa nel campionato. Alla ripresa, venerdì 3 aprile, affronterà ancora la Roma 1927 sul campo dei giallorossi per provare a consolidare la posizione in chiave playoff scudetto.