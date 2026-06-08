Salerno: lite tra due uomini con aggressione e minacce sul Lungomare Trieste. Un denunciato
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili, a vario titolo, di condotte illecite accertate nel corso di interventi effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
Nel corso di un intervento effettuato sul Lungomare Trieste gli agenti sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di una lite tra un salernitano e uno straniero. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire l’accaduto e di identificare il presunto autore dell’aggressione. La persona fermata è stata denunciata per percosse e minacce.
La Sezione Volanti, impegnata in servizi di controllo nella zona di Piazza Casalbore, ha identificato un uomo risultato destinatario di un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nell’area urbana interessata. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che il provvedimento, emesso dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e regolarmente notificato, era ancora in vigore. Per tale motivo è stato denunciato per l’inosservanza del DASPO Urbano.
L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio, nella tutela della sicurezza urbana e nel contrasto ad ogni forma di illegalità attraverso una presenza capillare e interventi mirati nelle aree maggiormente frequentate della città.