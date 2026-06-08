Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili, a vario titolo, di condotte illecite accertate nel corso di interventi effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel corso di un intervento effettuato sul Lungomare Trieste gli agenti sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di una lite tra un salernitano e uno straniero. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire l’accaduto e di identificare il presunto autore dell’aggressione. La persona fermata è stata denunciata per percosse e minacce.

La Sezione Volanti, impegnata in servizi di controllo nella zona di Piazza Casalbore, ha identificato un uomo risultato destinatario di un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nell’area urbana interessata. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che il provvedimento, emesso dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e regolarmente notificato, era ancora in vigore. Per tale motivo è stato denunciato per l’inosservanza del DASPO Urbano.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio, nella tutela della sicurezza urbana e nel contrasto ad ogni forma di illegalità attraverso una presenza capillare e interventi mirati nelle aree maggiormente frequentate della città.