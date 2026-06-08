Nel 2026, per la prima volta in Basilicata, il dispositivo regionale antincendio sarà pienamente attivo già a partire dal 15 giugno consentendo una risposta ancora più tempestiva e organizzata rispetto alle esigenze di prevenzione e contrasto del rischio incendi.

Lo sottolinea, attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, il quale esprime “apprezzamento per l’iniziativa promossa dall’Ufficio regionale di Protezione Civile in occasione della presentazione del Piano annuale antincendio boschivo (Paa) 2026”.

Il Piano, che sarà presentato il 12 giugno presso la Casa del Volontariato (Csv) di Potenza, rappresenta lo strumento strategico attraverso cui la Regione Basilicata organizza e coordina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva.

Il documento definisce in modo puntuale l’assetto organizzativo del sistema antincendio boschivo regionale, indicando procedure operative, modalità di coordinamento tra enti, risorse disponibili e criteri di impiego di personale e mezzi durante l’intera campagna AIB. Secondo l’assessore, proprio questo impianto strutturato rafforza la capacità di risposta della Regione, consolidando la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, strutture regionali e organizzazioni di volontariato.

Particolare rilievo viene attribuito all’incontro con le Organizzazioni di volontariato previsto al termine della presentazione del Piano, momento operativo di confronto e condivisione finalizzato ad assicurare uniformità di procedure, piena integrazione delle attività e massima efficacia degli interventi sul territorio.