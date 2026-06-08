Il capitano della Gelbison Francesco Viscomi ha rinnovato il proprio contratto per un’ulteriore stagione, confermandosi così in maglia rossoblù.

Questa mattina è arrivata la firma ufficiale con il Presidente Maurizio Puglisi, che ha sancito la prosecuzione del rapporto tra il club e il suo capitano. Per Viscomi sarà la terza stagione consecutiva in rossoblù, un percorso caratterizzato da impegno, leadership e forte attaccamento ai colori della Gelbison.

“Sono molto felice di continuare questo percorso con la Gelbison. Ringrazio il Presidente e la Società per la fiducia che hanno riposto in me. Abbiamo grandi obiettivi da raggiungere insieme e sono pronto a dare tutto me stesso per proseguire questo progetto con entusiasmo, responsabilità e grande determinazione” ha dichiarato Viscomi.