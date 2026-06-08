Francesco Viscomi ancora rossoblù. Il capitano rinnova con la Gelbison
Il capitano della Gelbison Francesco Viscomi ha rinnovato il proprio contratto per un’ulteriore stagione, confermandosi così in maglia rossoblù.
Questa mattina è arrivata la firma ufficiale con il Presidente Maurizio Puglisi, che ha sancito la prosecuzione del rapporto tra il club e il suo capitano. Per Viscomi sarà la terza stagione consecutiva in rossoblù, un percorso caratterizzato da impegno, leadership e forte attaccamento ai colori della Gelbison.
“Sono molto felice di continuare questo percorso con la Gelbison. Ringrazio il Presidente e la Società per la fiducia che hanno riposto in me. Abbiamo grandi obiettivi da raggiungere insieme e sono pronto a dare tutto me stesso per proseguire questo progetto con entusiasmo, responsabilità e grande determinazione” ha dichiarato Viscomi.