Dal 21 al 26 dicembre la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Campania coinvolgendo 22 comuni e 6 siti UNESCO.

Nel dettaglio, la Fiamma Olimpica, dopo aver attraversato la Calabria, farà il proprio ingresso in Campania domenica 21 dicembre risalendo per Crotone e Maratea, poi si vedrà a Paestum, nel sito archeologico patrimonio Unesco. Proseguirà poi verso Battipaglia, immergendosi, infine, nella bellezza del lungomare di Salerno, entrando in Piazza della Libertà.

Il giorno successivo, da Salerno la Fiamma Olimpica attraverserà la Costiera Amalfitana, passando per Amalfi, Positano e Capri. La Torcia proseguirà in direzione Sorrento, Castellammare di Stabia e Gragnano, per approdare infine a Pompei in piazza Bartolo Longo. Martedì 23 dicembre la Fiamma Olimpica proseguirà poi nel napoletano.

Venerdì 26 dicembre il viaggio ripartirà dalla Reggia di Caserta alla volta del Lazio per tornare in Campania il 27 dicembre, passando per Telese Terme e fermandosi a Benevento, in piazza IV Novembre. Infine, prima di continuare la propria corsa in Basilicata, la Fiamma passerà per Avellino il 28 dicembre.

Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Campania ci sarà Jey Lillo, originario di Napoli e considerato il mago moderno più famoso d’Italia, che racconterà le bellezze della sua amata Campania attraverso i propri profili social e sarà presente alla city celebration di Napoli sul palco di Piazza Plebiscito il 23 dicembre.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell’arrivo della Fiamma, le città campane coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

La Fiamma Olimpica percorre 63 giorni di viaggio, 60 tappe in Italia e 12mila chilometri toccando tutte le 110 province della penisola. Il viaggio inizierà il 26 novembre a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso.

Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026.