Paura in strada a Salerno. Due anziani investiti, conducente non si ferma a prestare soccorso
Ancora sicurezza sulle strade a rischio a Salerno.
Ieri sera due anziani sono stati investiti da un’auto in zona Torrione mentre attraversavano la strada. La persona alla guida, stando alle prime ricostruzioni, non si sarebbe fermata a prestare soccorso.
Immediati i soccorsi del 118 che hanno provveduto al trasporto al “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.
I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia di Stato.
Solo poche ore prima, in via Gelsi Rossi, un ragazzo in bicicletta è stato investito da un’auto il cui conducente si è poi dileguato senza prestare soccorso.