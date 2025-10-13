Salerno: ladri in azione in un megastore a Fuorni, bottino di oltre 6mila euro. Indagini in corso
Ladri in azione in un’attività commerciale di Salerno.
Ignoti sono entrati in azione all’interno di un megastore in zona Fuorni dopo aver manomesso la porta dall’esterno.
Una volta dentro i ladri hanno agito indisturbati puntando alle casse automatiche. Secondo una prima stima l’ammontare del bottino sarebbe di circa 6.500 euro.
Presenti sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno che hanno avviato le indagini del caso.
Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero anche le immagini di videosorveglianza.