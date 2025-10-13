E’ stato un grande momento di partecipazione giovanile di confronto e di orgoglio per il Vallo di Diano. Teggiano ha avuto l’onore di inaugurare ufficialmente il Forum Day Provinciale 2025, la tre giorni degli Stati Generali delle Politiche Giovanili della provincia di Salerno, ospitando l’apertura nel Complesso della Santissima Pietà.

Alla presenza di oltre 200 giovani, amministratori, imprenditori, esponenti delle istituzioni e di Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, si è aperto un appuntamento che ha portato nel territorio entusiasmo, idee e collaborazione tra 11 Comuni del Vallo di Diano.

“È stato un grande successo –ha dichiarato Michele Di Candia, sindaco di Teggiano- e siamo orgogliosi che i Forum dei Giovani abbiano scelto di aprire da Teggiano questo importante momento di confronto. È una stagione nuova per i giovani che devono sentirsi protagonisti e partecipi della vita sociale e istituzionale. Non è vero che manca il lavoro: servono partecipazione, consapevolezza e voglia di costruire insieme il futuro”.

“Il Forum Day -ha sottolineato Luciana D’Elia, consigliera delegata alle Politiche Giovanili – per me non è stato solo un evento ma un vero laboratorio di idee e di partecipazione. Credo profondamente che le politiche giovanili non si facciano per i giovani ma con i giovani. Questi giorni mi hanno confermato quanta forza viva ci sia anche nei territori considerati periferici: entusiasmo, competenze e voglia di esserci. Un grazie di cuore al Forum dei Giovani di Teggiano e ad Antonio Manzione per l’impegno e la capacità di fare squadra”.

“Inaugurare a Teggiano la prima tappa del Forum Day 2025 – ha aggiunto Antonio Manzione, delegato del Forum di Teggiano al Coordinamento provinciale- è stata una grande emozione, anche perché questo risultato è il frutto di un lavoro condiviso tra undici Forum comunali, che per la prima volta hanno deciso di fare rete e creare un Forum Day itinerante. Un’esperienza che ci ha fatto sentire parte di un’unica comunità”.

Un segnale forte, che conferma come Teggiano sia sempre più un punto di riferimento per i giovani, la partecipazione e le politiche di crescita del territorio.