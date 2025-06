Un importante intervento salvavita quello messo in atto questa mattina nelle acque di Marina di Camerota dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Una bambina di un anno, in vacanza con i genitori, ha accusato un malore mentre si trovava con loro su una barca adibita al trasporto di passeggeri, probabilmente a causa delle elevate temperature.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è giunta una motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito.

Gli uomini della Capitaneria hanno preso in carico la piccola, trasportandola fino al Porto di Marina di Camerota. Lì ad attenderli c’erano i sanitari del 118 che l’hanno trasferita all’ospedale di Sapri. I medici hanno prontamente messo in atto tutte le procedure necessarie e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’accaduto testimonia la rilevanza del pronto intervento in mare da parte della Guardia Costiera che vigila sulla navigazione e sulla sicurezza di diportisti e bagnanti. Per le emergenze è disponibile h24 il numero 1530.