Questa mattina in un’area all’interno del Porto turistico “Marina d’Arechi” si è svolta una esercitazione del Negoziatore e della Squadra di Negoziazione della Polizia di Stato in forza alla Questura di Salerno, in conformità alle direttive del Servizio controllo del territorio della Direzione Centrale Anticrimine.

La Squadra, di recentissima istituzione, con i due negoziatori della Questura, è costituita da personale della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S., dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica e dallo psicologo dell’Ufficio Sanitario Provinciale e nasce per fronteggiare e risolvere eventi critici complessi che comportino grave turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il lavoro del negoziatore è stato supportato dalla Squadra Interventi Critici, ovvero da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Operative di Primo Intervento.

La complessità e la delicatezza degli scenari in cui queste componenti sono chiamate a intervenire impongono un costante aggiornamento, per mantenere e arricchire la specifica competenza anche attraverso l’effettuazione di esercitazioni pratiche. Per questo motivo è stato organizzato uno scenario operativo alquanto realistico, riproducendo un intervento in cui un uomo, barricato nel locale gastronomico che gestisce, sequestra e minaccia la moglie per presunti motivi di gelosia.

Fondamentale il momento dedicato all’iniziale briefing tattico che vede l’intervento degli operatori per acquisire il più velocemente possibile tutte le informazioni utili ad affrontare la situazione d’emergenza. I poliziotti sono stati impegnati nell’acquisizione di informazioni sullo scenario e sul profilo dei soggetti appositamente creati, nonché in contatti con i testimoni, nel reperimento di notizie sui social e nella simulazione di conflitti a fuoco.

L’attività posta in essere è stata prodromica all’intervento dei negoziatori della Questura di Salerno la cui opera, supportata da tutta la Squadra, ha portato alla risoluzione della criticità. L’operazione è stata supervisionata da un referente del Servizio controllo del territorio della Direzione Centrale Anticrimine di Roma arrivato sul posto per verificare il corretto svolgimento delle operazioni.

Sono stati coinvolti anche gli acquascooter della Polizia di Stato per un pronto intervento dal mare. Al termine delle operazioni un sentito ringraziamento è stato rivolto dal Questore Giancarlo Conticchio a tutti i partecipanti: l’intero evento, incentrato sulla figura del negoziatore della Polizia di Stato, è stato portato avanti con grande impegno e professionalità.

L’esercitazione risponde alla finalità di garantire il massimo coordinamento e il mantenimento delle competenze in materia, testando le capacità di supporto tattico e di comunicazione tra tutte le componenti della squadra di negoziazione, oltre che delle altre strutture operative chiamate a concorrere nelle attività di sicurezza, assistenza e circolarità informativa in un evento critico.