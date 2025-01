Dramma ad Eboli dove questo pomeriggio un commerciante ambulante di 47 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo furgone da lavoro.

L’uomo, come ogni mattina, si era recato a vendere la sua merce nel mercato rionale. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita nel veicolo di sua proprietà.

A lanciare l’allarme è stato un collega e sul posto sono prontamente giunti i sanitari del VOPI con l’ambulanza e un’automedica.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per supportare le operazioni di soccorso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare dato che aveva già smesso di vivere.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della locale Compagnia i quali hanno informato il pm di turno e il medico legale.