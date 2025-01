L’Erbanito Horses di San Rufo conquista l’Europa nel Ranch Sorting per il secondo anno consecutivo, sempre presso la Fiera di Cremona al “The Western Show”.

I ragazzi capitanati da Antonio Marmo, padrone di casa, si sono portati a casa un bel bottino di premi. Oltre ai Campionati europei si sono svolte anche le finali dei Campionati italiani: ben 700 i team che si sono presentati sulla start line.

Per il Campionato europeo categoria 12 pt il primo posto lo ha conquistato Gennaro Libretti accompagnato da Silvio Telese della Durazzano Country Village; secondo posto per il penners più giovane della categoria, Giuseppe Marmo, accompagnato da Davide Di Giacinto de La Masseria dei cavalieri.

Nella categoria 5 pt invece il secondo posto ancora per Libretti questa volta con Donato Marmo, mentre il terzo posto lo hanno conquistato Giuseppe Marmo e Pasquale Del Prete dell’Isernia Performance Horses.

Per il Campionato italiano categoria 12 pt si è laureato campione Gennaro Libretti sempre accompagnato da Silvio Telese, mentre al secondo posto ancora Telese questa volta con Antonio Marmo.

Nella categoria 5 pt il secondo gradino del podio è per Giuseppe Marmo e Gennaro Libretti. Per quanto riguarda invece la categoria Youth si laureano campioni i fratelli Giuseppe e Donato Marmo che, con Giulia De Lucchi, hanno conquistato il secondo e terzo posto.

Altro trofeo importante è stato la Coppa delle regioni categoria Youth che ha visto primeggiare la Campania con Donato, Giuseppe e Anna accompagnati da Elena Gallo.

Una menzione particolare va a Little Wicked sister (americana) per essersi laureata per il secondo anno consecutivo campionessa europea.