Continua l’impegno a sostegno delle comunità in cui operano la Banca e la Fondazione Monte Pruno.

Stamattina a Salerno è stata siglata l’intesa con l’Amministrazione del sindaco Vincenzo Napoli che vedrà restaurata la fontana in piazza Alario.

Il primo intervento della cura dei beni pubblici cittadini riguarderà il restauro scientifico della storica fontana “Saliera” ad opera del Centro Restauro Vassallo.

Il progetto nasce da una sinergia tra pubblico e privato ed è interamente sostenuto e finanziato dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la BCC Monte Pruno. L’intervento nasce dalla volontà di migliorare il benessere della comunità rendendo Piazza Alario ancor più un luogo di incontro e di accoglienza, nel pieno rispetto del valore storico ed artistico del luogo.