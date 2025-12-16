Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Giuseppe Colella, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura.

Con i provvedimenti due persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari, due all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e due al divieto di dimora nel comune di Agropoli.

Gli indagati sono accusati di detenzione e cessione, in concorso tra loro, di hashish, marijuana e cocaina, anche ad acquirenti minorenni. Le indagini hanno consentito, in diverse occasioni, il sequestro di droga destinata allo spaccio, confermando la costante attenzione delle Istituzioni nel contrasto al fenomeno.

Il procedimento verte in fase di indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi dello stesso.