Si è tenuta questa mattina ad Atena Lucana la presentazione della rete pubblica ultraveloce in fibra ottica. I lavori permetteranno un notevole miglioramento delle condizioni delle persone e delle aziende.

“Ci saranno grossi vantaggi – spiega il Sindaco Luigi Vertucci -. C’è stato un lungo iter fatto di vicende, l’opera non è completa al 100% ma siamo a buon punto. Si è triplicata l’offerta a famiglie e imprese, è un’occasione importante”.

Atena Lucana, come spiegato, è rientrata in un’area bianca, ovvero quelle zone dove gli operatori privati non hanno ritenuto conveniente investire e quindi prive di infrastrutture a banda larga e ultra-larga. Una infrastruttura pubblica che copre in fibra ottica FTTH oltre 400 unità immobiliari, ubicate nel Centro storico e nelle zone produttive di Serrone, Taverno e Maglianello.

Il servizio è disponibile attraverso 38 operatori partner.

“Questa infrastruttura è fondamentale, è un punto di partenza con una visione verso il futuro, in un’ottica di uguaglianza digitale” è stato spiegato dai referenti dell’azienda Open Fiber che erogherà il servizio, Marco Manzella e Fabio Melia.

Un lungo lavoro, fatto anche di mediazioni con gli Enti, che spesso hanno portato al blocco delle autorizzazioni per continuare i lavori.

“Un lavoro in divenire – le parole del vicesindaco Vincenzo Bruno – ci sono zone scoperte, ma la rete è fatta dopo tanto lavoro, ora continueremo“. “È una grande soddisfazione, frutto di un lavoro di squadra” ha concluso il Sindaco.