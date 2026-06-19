Un furto si è registrato questa mattina a Capaccio Paestum.

Mentre l‘auto era parcheggiata negli stalli comunali nei pressi di uno stabilimento balneare, ignoti sono riusciti a prelevare la borsa all’interno.

A lanciare l’allarme è stata la vittima del furto: “Mi è stata rubata la borsa. All’interno c’erano il portafoglio, la patente di guida e documenti personali”.

Nel frattempo sono state allertate le Forze dell’Ordine che dovranno raccogliere la denuncia della donna derubata.