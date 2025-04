Sono state messe a punto in Prefettura, in seguito ad una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le misure per garantire la sicurezza sul territorio della provincia di Salerno in vista delle festività pasquali e dei prossimi ponti di primavera.

Sono stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo del territorio e disposti interventi orientati ad innalzare il livello di attenzione su tutti gli obiettivi sensibili anche con attività straordinarie e congiunte da parte delle Forze di Polizia, al fine di intercettare possibili situazioni di rischio.

Di particolare interesse i luoghi di culto, i poli attrattivi del turismo, tra cui i siti museali e archeologici e le località dove si concentra un maggior numero di vacanzieri. Saranno potenziati i controlli negli snodi ferroviari e portuali nonché presso l’aeroporto, grazie anche al contributo delle specialità della Polizia di Stato: Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale e Polizia Aerea e di Frontiera.

Sono stati inoltre rinforzati i servizi di vigilanza per prevenire e contrastare i reati predatori, in particolare nelle zone del capoluogo cittadino e della provincia più esposte a furti e ritenute sensibili per la sicurezza delle comunità.

In vista dell’approssimarsi dell’esodo pasquale e dei lunghi ponti è stato riunito in Prefettura anche il Comitato Operativo di Viabilità, per analizzare eventuali criticità che potrebbero insorgere in corrispondenza degli aumenti dei volumi di traffico veicolare. Sono stati definiti sistemi per rendere più fluida la circolazione e creare minori disagi possibili al transito di turisti e utenti abituali.

Oltre a rafforzare il livello della sicurezza lungo le principali tratte viarie della provincia, grazie ad una presenza più capillare della Polizia Stradale, anche Anas ha incrementato i propri presidi, in particolare sugli assi viari maggiormente congestionati e vulnerabili nei momenti di grande affluenza.