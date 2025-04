“Avrete delle sorprese positive dal mio punto di vista. Visto che siamo a Pasqua, in termini evangelici diciamo che le forze del male non prevarranno. Poi vi spiegherò…“.

Così afferma il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riferendosi in queste ore alle prossime Elezioni Regionali che riguarderanno la Campania.

Come noto la Corte Costituzionale ha sentenziato sulla incandidabilità dell’attuale Presidente per un terzo mandato consecutivo e si resta in attesa di conoscere i candidati che guideranno le coalizioni di centrosinistra e di centrodestra e le relative alleanze.

“State tranquilli tutti, ne parleremo e il lavoro in corso andrà avanti – ha aggiunto De Luca -. Nessuno abbia dubbi, anche se vedo che qualcuno non ha ancora capito bene e si è agitato a vuoto prima del tempo“.