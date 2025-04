I Carabinieri Forestali di Polla, guidati dal Maresciallo Leoluca Fontanili, hanno sequestrato circa 4 kg di asparagi selvatici.

L’operazione si inserisce nell’ambito del controllo del territorio comunale. I militari hanno individuato diverse persone non residenti a Polla mentre raccoglievano indisturbate gli asparagi, così sono state sanzionate. Il regolamento comunale, infatti, prevede che soltanto i residenti o chi dimora nel comune è libero di portare a casa quelle piante erbacee.

Chi non rientra in queste categorie deve munirsi di un tesserino annuale valido per tutti i prodotti del sottobosco come ad esempio origano, fragole. In ogni caso, ogni persona può raccogliere solo 1 kg a testa.

Dopo aver ricevuto i 4 kg di asparagi selvatici, il sindaco Massimo Loviso li ha donati ad un’associazione del paese.