Potenza: il Moto Club della Polizia di Stato dona una carrozzina professionale al Pronto Soccorso del “San Carlo”
“Due ruote, una strada per tutti” è il titolo dell’iniziativa di solidarietà che questa mattina si è svolta all’ospedale “San Carlo” di Potenza.
Qui il Moto Club della Polizia di Stato ha donato una carrozzina professionale al Pronto Soccorso con il patrocinio della Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Basilicata Marika Padula.
“Una iniziativa che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa tradursi in azioni concrete” ha affermato Padula.
Ha partecipato al momento della donazione anche il Questore di Potenza Gargiulo. L’iniziativa ha rappresentato un significativo gesto di solidarietà e attenzione verso le persone più fragili, confermando l’impegno della Polizia di Stato anche attraverso attività di carattere sociale a favore della comunità.