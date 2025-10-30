L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) – sede di Milano ha incontrato l’IAID – International Academy of Innovative Dentistry, un’accademia attiva a livello internazionale che riunisce alcuni tra i più autorevoli clinici del panorama odontoiatrico mondiale.

Tra i protagonisti dell’incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi, il Prof. Francesco Giordano, socio fondatore dell’IAID e titolare della Clinica Giordano con sede a Trinità di Sala Consilina.

“GBR e carico immediato nella gestione implantare di casi complessi ed estesi” al centro del focus affrontato dal Prof. Giordano, il quale ha tenuto una relazione di grande rilievo dedicata al tema della rigenerazione ossea nei pazienti totalmente edentuli (privi di denti) e affetti da gravi condizioni di atrofia ossea.

Nel corso del suo intervento ha illustrato i più recenti progressi e protocolli clinici nel campo della rigenerazione dell’osso alveolare, una procedura fondamentale che consente di ricreare le condizioni anatomiche necessarie per l’inserimento di impianti dentali anche nei casi più complessi.

Ad aprire i lavori il presidente dell’IAID Cristian Coraini.

L’incontro milanese ha rappresentato un importante momento di confronto scientifico e culturale tra professionisti, confermando la volontà condivisa di promuovere l’innovazione e l’eccellenza nella pratica odontoiatrica a livello nazionale e internazionale.